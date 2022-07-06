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Kore gazisi Bozkurt Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

06.07.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore gazisi Bozkurt Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da vefat eden Kore gazisi Şevket Münir Bozkurt'un cenazesi, askeri törenin ardından toprağa verildi.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Bozkurt'un (90) yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, 17'nci Jandarma Tugay Komutan Vekili Albay Murat Yetim, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bozkurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından cenaze aracına taşındı.

Bozkurt'un cenazesi, Söğütlü Şehitliği'ne defnedildi.

Kore gazisi Bozkurt Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Bozkurt Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı

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