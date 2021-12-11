Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı

EKBER TÜRKOĞLU/HÜSEYİN DAYLAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 41 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören 51 yaşındaki Halis Taş, 105 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Turhal esnaflarından Taş, karşı olduğu için Kovid-19 aşısı yaptırmadı.

Rahatsızlanan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Taş, Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından buradaki yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. 41 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Taş, durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Halis Taş, 105 gün sonra taburcu edildi.

Taburculuk öncesi Kovid-19 aşısını olan Taş, aşı yaptırmayanlara çağrıda bulundu.

Taburcu edilirken gözyaşı döken Taş, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yoğun bakımdaki yaşadıklarını unutamayacağını, hastaneden çıkınca sevdiklerine sarılacağını belirten Taş şöyle konuştu:

"Ağaçları, çiçekleri, kuşları, doğayı, Turhal'ı, memleketimi ve nefes almayı özledim. Dışarı bakıp 'Dünya varmış' demek istiyorum. Ayağımı toprağa basmak istiyorum. 105 gündür hiç evime gitmedim. Bir nefes dünyaya bedel. Aşı yaptırmayanlar kesinlikle aşı olsunlar. Tedbirlerini alsınlar takdiri Allah'a bıraksınlar. Ben aşı olmadığımdan dolayı eşimden, sevdiklerimden, işimden ayrı kaldım. 105 gün sonra güneşi gördük. Her şey çok güzelmiş. Bütün insanlar benim çektiğimi çekmesinler. Lütfen aşı olsunlar. Hayat varmış."

Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Dursun Tüzün ise Halis Taş'ı aylar sonra evine uğurladıklarını belirterek, "Son üç haftadır fizik tedavi aldı. Hastanemizden yürüyerek taburcu olacak. Bir aşı olmaması 105 gündür hastanede yatmasına neden oldu. Şu an kendisi ikinci bir hayata döndü. Allah onun durumuna kimseyi düşürmesin. Herkes bir an önce aşısını olsun." dedi.