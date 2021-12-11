YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı

Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı

11.12.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taburcu edilince gözyaşlarını tutamayan Halis Taş: - "105 gün sonra güneşi gördük. Her şey çok güzelmiş. İnsanlar benim çektiğimi çekmesinler. Lütfen aşı olsunlar. Hayat varmış" - Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Dursun Tüzün: - "Kendisi ikinci hayata döndü. Allah onun durumuna kimseyi düşürmesin. Herkes bir an önce aşısını olsun"

EKBER TÜRKOĞLU/HÜSEYİN DAYLAK - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 41 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören 51 yaşındaki Halis Taş, 105 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Turhal esnaflarından Taş, karşı olduğu için Kovid-19 aşısı yaptırmadı.

Rahatsızlanan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Taş, Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından buradaki yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. 41 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Taş, durumunun düzelmesi üzerine servise alındı. Halis Taş, 105 gün sonra taburcu edildi.

Taburculuk öncesi Kovid-19 aşısını olan Taş, aşı yaptırmayanlara çağrıda bulundu.

Taburcu edilirken gözyaşı döken Taş, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Yoğun bakımdaki yaşadıklarını unutamayacağını, hastaneden çıkınca sevdiklerine sarılacağını belirten Taş şöyle konuştu:

"Ağaçları, çiçekleri, kuşları, doğayı, Turhal'ı, memleketimi ve nefes almayı özledim. Dışarı bakıp 'Dünya varmış' demek istiyorum. Ayağımı toprağa basmak istiyorum. 105 gündür hiç evime gitmedim. Bir nefes dünyaya bedel. Aşı yaptırmayanlar kesinlikle aşı olsunlar. Tedbirlerini alsınlar takdiri Allah'a bıraksınlar. Ben aşı olmadığımdan dolayı eşimden, sevdiklerimden, işimden ayrı kaldım. 105 gün sonra güneşi gördük. Her şey çok güzelmiş. Bütün insanlar benim çektiğimi çekmesinler. Lütfen aşı olsunlar. Hayat varmış."

Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Dursun Tüzün ise Halis Taş'ı aylar sonra evine uğurladıklarını belirterek, "Son üç haftadır fizik tedavi aldı. Hastanemizden yürüyerek taburcu olacak. Bir aşı olmaması 105 gündür hastanede yatmasına neden oldu. Şu an kendisi ikinci bir hayata döndü. Allah onun durumuna kimseyi düşürmesin. Herkes bir an önce aşısını olsun." dedi.

Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı, taburcu edilmeden aşısını yaptırdı

- Taburcu edilince gözyaşlarını tutamayan Halis Taş: - "105 gün sonra güneşi gördük. Her şey çok güzelmiş. İnsanlar benim çektiğimi çekmesinler. Lütfen aşı olsunlar. Hayat varmış" - Turhal Devlet Hastanesi Başhekimi Dursun Tüzün: - "Kendisi ikinci hayata

Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı taburcu olmadan aşı yaptırdı

Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı taburcu olmadan aşı yaptırdı

Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı taburcu olmadan aşı yaptırdı

Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı taburcu olmadan aşı yaptırdı

Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı taburcu olmadan aşı yaptırdı

Kovid-19 nedeniyle 105 gün hastanede yattı taburcu olmadan aşı yaptırdı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tokat Aşı

Tokat Namaz Vakitleri 11 Aralık Cumartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:39
Öğle
12:32
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:40

Tokat Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cumartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Erbaa
Yaramış Eczanesi
Niksar
Tekeli Eczanesi
Turhal
Adıbelli Eczanesi
Zile
Mehmetoğlu Eczanesi
Resadiye
Akademi Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Bursa'da PTT'nin yeni konseptli hizmet binası açıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Boluspor, Adanaspor maçında galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.