MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Krzysztof Kieślowski kimdir, Google neden Kieślowski'yi Doodle yaptı?

Krzysztof Kieślowski kimdir, Google neden Kieślowski'yi Doodle yaptı?

27.06.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya sinemasının ünlü yönetmeni Krzysztof Kieślowski ślowski, bugün Google Doodle'ların da yer aldı. Mavi- Kırmızı ve Beyaz renk üçlemesi ile sinema tarihine adını altın harfler ile yazdıran Polonyalı yönetmenin hayatı ve filmleri merak konusu oldu. Peki Krzysztof Kieślowski kimdir, Google neden Kieślowski'yi Doodle yaptı? Detaylar haberimizde...

Dünya sinemasına Üç renk, Dekolog serisi ve Bir Kış Günü gibi kattığı ölümsüz eserler ile adından halen söz ettiren ünlü Polonyalı yönetmen Krzysztof KieKrzysztof ślowski, Google tarafından Doodle yapıldı. Doodle'da yer almasıyla internet kullanıcıları tarafından merak konusu olan dünyaca ünlü yönetmenin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Krzysztof Kieślowski kimdir, Google neden Kieślowski'yi Doodle yaptı? yaptı?

Krzysztof Kieślowski kimdir?

Polonyalı ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski doğum yıl dönümünde yıllar sonra anılıyor. Google'da Doodle olan yönetmen merak konusu oldu.

RZYSZTOF KİEŚLOWSKİ KİMDİR?

RZYSZTOF KİEŚLOWSKİ KİMDİR?
Şiirsel sinemanın usta yönetmeni olarak anılan Krzysztof Kieślowski 27 Haziran 1941 yılında Polonya'nın Varşova kentinde dünyaya gelmiştir.
Yaşadığı döneme karşın şiirselliği seçen ve filmlerinde de bu yönünü ön plana çıkaran usta yönetmen en bilinen eserlerinin başında Üç Renk üçlemesi yer almaktadır.
1993- 1994 yılları arasında çektiği Mavi- Beyaz ve Kırmızı üçlemesi ile sinema tarihinde derin izler bırakmıştır.
55 yıllık hayatına yüzlerce film sığdıran usta yönetmen, 13 Mart 1996 tarihinde doğduğu kent olan Varşova'da hayata gözlerini yummuştur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güncel veriler açıklandı: İşte son durum

Güncel veriler açıklandı: İşte son durum

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un maliyetini açıkladı

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Gündeme bomba gibi düşen iddia

'Alternatif tıp' adı altında işkence! Muayene eden doktor şoke oldu

'Alternatif tıp' adı altında işkence! Muayene eden doktor şoke oldu

Ekiplerin müdahalesi faciayı önledi! Korku dolu anlar

Ekiplerin müdahalesi faciayı önledi! Korku dolu anlar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Hastane önünde zor anlar! "Durumu kritik"

Elite dizisinin yıldızı iplerini çözüp bol bol poz verdi

Elite dizisinin yıldızı iplerini çözüp bol bol poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.