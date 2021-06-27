Dünya sinemasına Üç renk, Dekolog serisi ve Bir Kış Günü gibi kattığı ölümsüz eserler ile adından halen söz ettiren ünlü Polonyalı yönetmen Krzysztof KieKrzysztof ślowski, Google tarafından Doodle yapıldı. Doodle'da yer almasıyla internet kullanıcıları tarafından merak konusu olan dünyaca ünlü yönetmenin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Krzysztof Kieślowski kimdir, Google neden Kieślowski'yi Doodle yaptı? yaptı?
Krzysztof Kieślowski kimdir?
Polonyalı ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski doğum yıl dönümünde yıllar sonra anılıyor. Google'da Doodle olan yönetmen merak konusu oldu.
RZYSZTOF KİEŚLOWSKİ KİMDİR?
Şiirsel sinemanın usta yönetmeni olarak anılan Krzysztof Kieślowski 27 Haziran 1941 yılında Polonya'nın Varşova kentinde dünyaya gelmiştir.
Yaşadığı döneme karşın şiirselliği seçen ve filmlerinde de bu yönünü ön plana çıkaran usta yönetmen en bilinen eserlerinin başında Üç Renk üçlemesi yer almaktadır.
1993- 1994 yılları arasında çektiği Mavi- Beyaz ve Kırmızı üçlemesi ile sinema tarihinde derin izler bırakmıştır.
55 yıllık hayatına yüzlerce film sığdıran usta yönetmen, 13 Mart 1996 tarihinde doğduğu kent olan Varşova'da hayata gözlerini yummuştur.
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