Dünya sinemasına Üç renk, Dekolog serisi ve Bir Kış Günü gibi kattığı ölümsüz eserler ile adından halen söz ettiren ünlü Polonyalı yönetmen Krzysztof KieKrzysztof ślowski, Google tarafından Doodle yapıldı. Doodle'da yer almasıyla internet kullanıcıları tarafından merak konusu olan dünyaca ünlü yönetmenin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Krzysztof Kieślowski kimdir, Google neden Kieślowski'yi Doodle yaptı? yaptı?