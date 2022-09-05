Kula'nın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerle kutlandı

MANİSA (AA) – Manisa’nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalara Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe şehitliğinde Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından, Büyük Taarruz'da Türk ordusunun ilçeye girdiği Hisar Kapı'dan kortej yürüyüşü düzenlendi.

Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, atlı birlikler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş Kent Meydanı'nda tamamlandı.

Burada konuşan kaymakam Tatlısöz "Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere bir ders verdiğimiz gündür. Bugün ölürsem şehit, kalırsam gazi diyenlerin bu düstur ile yola çıktıkları bir gündür. Bugün Kula'mızın gurur günüdür. Bugün Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde esareti tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek aziz Türk milletinin ateşten gömlek giydiği gündür. Bugün Kula'mızın bayramıdır, kutlu olsun." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesi, esareti tarihinin hiçbir döneminde kabul etmeyen Türk milletinin ateşle imtihan olduğu bir dönemdir. Bundan 100 yıl önce bu topraklarda gezen düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır." ifadelerini kullandı.

Halk oyunları, jimnastik gösterisi ve okunan şiirlerin ardından Kula Belediyesi sanat atölyesinin sergi açılışı gerçekleştirildi.

Selendi ve Uşak'tan gelen cirit takımları gösteri yaptı.

Kutlama programı kapsamında sanatçı Uğur Arslan konser verdi.