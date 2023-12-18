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  4. Kurada Galatasaray ile eşleştiğini gören Sparta Prag temsilcisinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu

Kurada Galatasaray ile eşleştiğini gören Sparta Prag temsilcisinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu

18.12.2023 15:37 | Son Güncelleme:
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Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu’ndaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. Galatasaray ile eşleşen Sparta Prag'ın temsilcisinin kura çekimindeki tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar verilen bu tepkiye ''acının tatlı tebessümü'' şeklinde yorumlarda bulundu.

İsviçre’nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi’nde yapılan kura çekiminin ardından sarı-kırmızılı ekip Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu’nda Çekya'dan Sparta Prag ile eşleşti. Avrupa Ligi’nde Son 16’ya kalacak takımların belirleneceği kurada Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray’ın tur mücadelesi çift maç üzerinden yapılacak.

TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Galatasaray ile eşleşen Sparta Prag'ın temsilcisinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray ile eşleştiklerini öğrendikten sonra hafif bir gülümsemede bulunan temsilcinin o anları birçok yorum aldı.

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galatasaray sparta prag ligi
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