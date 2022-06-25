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'Kuş Uçuşu' ile Netflix rekoru kıran Birce Akalay'ın estetiksiz hali gündem oldu

25.06.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen dizisi "Yer Gök Aşk"ta Havva karakterini canlandıran, bu rolle yıldızı parlayan Birce Akalay kısa zamanda adını geniş kitlelere duyurmuştu. Son olarak rol aldığı Netflix'in Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileri ile adından söz ettirmeyi başaran Akalay'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen dizisi "Yer Gök Aşk"ta Havva karakterini canlandıran, bu rolle yıldızı parlayan Birce Akalay kısa zamanda adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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2022 projelerine oyunculuğu ile damga vuran son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileri ile aynı anda iki farklı projede yer alan Akalay böyle bir şeyi başarabilen ilk kişi oldu. kus-ucusu_883

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen başarılı oyuncunun estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu. Başarılı oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı.

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NETFLIX REKORU KIRDI

Birce Akalay Netflix projeleri Kuş Uçuşu ve Mezarlık ile platformda yer alıyor. Ünlü oyuncunun aynı anda iki farklı güncel Netflix projesi ile platformda yer alması, bir rekoru da beraberinde getirdi. Birce Akalay böyle bir şeyi başarabilen ilk isim oldu.

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'Kuş Uçuşu' dizisinde canlandırdığı Lale karakteri ile gündem olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 2.7 milyon kişi takip ediyor.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay
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