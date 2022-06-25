'Kuş Uçuşu' ile Netflix rekoru kıran Birce Akalay'ın estetiksiz hali gündem oldu

Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen dizisi "Yer Gök Aşk"ta Havva karakterini canlandıran, bu rolle yıldızı parlayan Birce Akalay kısa zamanda adını geniş kitlelere duyurmuştu.

2022 projelerine oyunculuğu ile damga vuran son olarak Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileri ile aynı anda iki farklı projede yer alan Akalay böyle bir şeyi başarabilen ilk kişi oldu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen başarılı oyuncunun estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu. Başarılı oyuncunun eski halini görenler gözlerine inanamadı.

NETFLIX REKORU KIRDI

Birce Akalay Netflix projeleri Kuş Uçuşu ve Mezarlık ile platformda yer alıyor. Ünlü oyuncunun aynı anda iki farklı güncel Netflix projesi ile platformda yer alması, bir rekoru da beraberinde getirdi. Birce Akalay böyle bir şeyi başarabilen ilk isim oldu.



'Kuş Uçuşu' dizisinde canlandırdığı Lale karakteri ile gündem olan Birce Akalay, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Birce Akalay'ı 2.7 milyon kişi takip ediyor.