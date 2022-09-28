Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.

- İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolu, virajı alamayan tırın devrilmesi nedeniyle trafiğe kapandı

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