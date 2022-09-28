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Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

28.09.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolu, virajı alamayan tırın devrilmesi nedeniyle trafiğe kapandı

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tekstil malzemesi yüklü tır devrildi.

M.C. idaresindeki 27 HG 628 plakalı tır, otoyolun İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bağlantı yolu trafiğe kapandı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve otoyol ekipleri, aracın kaldırılması için olay yerine vinç çağırdı.

Yola saçılan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

- İzmit Doğu gişeleri bağlantı yolu, virajı alamayan tırın devrilmesi nedeniyle trafiğe kapandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişindeki bağlantı yolunda tır devrildi

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Kocaeli İzmit Kuzey Marmara Otoyolu yol bağlantı yolu

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