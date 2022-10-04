Ekipler, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alarak, iki şeridi trafiğe kapattı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Ak idaresindeki 64 AV 409 plakalı tır , Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkisinde Ankara istikametinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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