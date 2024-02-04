Laz Ziya'nın kızı Meral rolündeydi... Müge Ulusoy'dan Kurtlar Vadisi itirafı

Bir döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral'i canlandıran oyuncu Müge Ulusoy sosyal medyada oldukça aktif.
Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan Müge Ulusoy değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Meral karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Müge Ulusoy adeta yıllara meydan okuyor.
Kurtlar Vadisi'nin Meral'i Müge Ulusoy gündelik hayatından paylaşımlarıyla takipçilerinden beğeni topluyor. Gözlerden uzak yaşayan ünlü isim son olarak hayranlarından gelen iltifatları paylaştı.
Bir takipçi ise Ulusoy'a "Kurtlar Vadisi senin için nasıldı?" sorusunu yöneltti.
Laz Ziya'nın kızı olarak hafızalara kazınan ünlü isim "Oyunculuk kariyerimde dönüm noktasıydı" itirafında bulundu.