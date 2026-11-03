Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi gündem oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar boyunca hayat verdiği 'Mesut Komiser' karakteri ile gönüllere taht kuran Şevket Çoruh, şimdilerde Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması'yla adından söz ettiriyor.

Her adımı olay olan ünlü isim bu defa özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Özel bir geceye eşi Özge Turna ile el ele katılan Şevket Çoruh'un o görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Çoruh'un kendisinden 15 yaş küçük olduğu bilinen eşi Özge Turna güzelliğiyle tam not aldı. Ünlü oyuncunun 2018 yılında nikah masasına oturduğu Özge Turna güzelliğiyle adeta mest etti.

YORUM YAĞDI

Şevket Çoruh ve eşine sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'eşi çok güzel', 'şanslı adam' gibi yorumlar yapıldı.

Şevket Çoruh ilk evliliğini 1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile yaptı. Bu evlilikten 'Gülenay' adını verdiği bir kızı oldu.