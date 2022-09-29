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Lionel Messi gerçeği ortaya çıktı! Bedavaya imzayı atacak...

29.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli olmadan transfer olan Lionel Messi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezona fırtına gibi bir giriş yapan ve sözleşmesindeki son senenin içinde bulunan Messi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransa Ligue 1'de geçen sezonu şampiyonlukla kapatan PSG'de Arjantinli yıldızın sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi ancak Messi aldığı karar nedeniyle yeni kontrat imzalama teklifini geri çevirdi.

Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e bedelsiz bir şekilde transfer olan ve gösterdiği performansla eleştiri toplayan Lionel Messi, bu sezon ise tüm tepkileri susturdu.

LIONEL MESSI, PSG'Yİ ŞOKE ETTİ

BU SEZON BAMBAŞKA

BU SEZON BAMBAŞKA
Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e bedelsiz bir şekilde transfer olan ve gösterdiği performansla eleştiri toplayan Lionel Messi, bu sezon ise tüm tepkileri susturdu.

KONTRATININ SON YILI

KONTRATININ SON YILI
Bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 6 gol - 8 asistlik bir performans sergileyerek 14 gole direkt katkı sağlayan Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain ile bulunan sözleşmesinin son senesine girdi.

BEKLENMEDİK CEVAP

BEKLENMEDİK CEVAP
Messi'nin sözleşmesini yenilemek isteyen PSG cephesi, dünyaca ünlü yıldızdan beklemediği bir cevap aldı.

BEDAVAYA İMZA ATACAK

BEDAVAYA İMZA ATACAK
Tyc Sports'un haberine göre; Lionel Messi, PSG ile sözleşmesini yenilemeyecek ve 2023 yazında bonservisini eline alacak.

BARCELONA MI, ABD Mİ?

BARCELONA MI, ABD Mİ?
Yıldız futbolcunun PSG'den ayrılığı sonrasında ise Barcelona'ya dönme ihtimalinin kuvvetli olduğu ifade edilirken, ABD seçeneğinin de bulunduğu aktarıldı.
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