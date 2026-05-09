Listede kimler var kimler... Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2025/ sezonunun 33. haftasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla ligde üst üste dördüncü kez zirveye çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ CEPTE

Bu başarıyla birlikte Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde etti ve Avrupa’nın en büyük sahnesine bir kez daha adını yazdırdı.

KURA ÇEKİMİ VE MAÇ TAKVİMİ

Devler Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak. Lig aşamasındaki ilk karşılaşmalar ise 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER