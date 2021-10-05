YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

05.10.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan lüferdeki bolluk hem fiyatlara hem de tezgaha yansıdı

EDİRNE (AA) - Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan lüferdeki bolluk, tezgahları da şenlendirdi.

Edirne Balık Pazarı'nda tanesi 25 liradan satılan lüfer, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı Yasem Eren, AA muhabirine, Karadeniz'de İğneada tarafında bol lüfer çıktığını söyledi.

Lüferin bu dönemde balıkçı tezgahlarının gözdesi olduğunu belirten Eren, "Bolluk var, tanesini 25 liraya satıyoruz lüferin. 3 gün önce tanesi 50 liraya gidiyordu. Herkes difrize atmak için lüfer alıyor. Uskumru bol, hamsi başladı gelmeye. İstavrit de çok bol, kilosunu 30 liradan satıyoruz. Balıkların fiyatları uygun." diye konuştu.

Balıkçı Hamza Köksoy da lüferin tezgahları şenlendirdiğini belirterek, "Bol bol lüfer çıkıyor. Vatandaşımız lüfer yiyecek. Fiyatlar düştü, daha da düşmesini bekliyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen komşularımız da lüfer tercih ediyor." dedi.

Balık komisyoncusu Yakup Çimen, balıkta bolluk yaşandığını bu yıl denizlerin bereketli olduğunu ifade etti.

Vatandaşın lüferi çok tanımadığını ancak bu yıl çok tüketeceğini dile getiren Çimen, "Bu yıl Marmara'da pek balık yok, Karadeniz ve Ege çok bereketli. " ifadelerini kullandı.

Balık pazarından lüfer alan Alişan Düzgün ise üç günde bir balık tükettiğini anlattı. Lüferin tadını sevdiğini dile getiren Düzgün, palamut, barbun ve hamsi de tükettiğini kaydetti.

Özgür Akın da lüferin fiyatının iyi olduğunu ve sık sık tükettiğini belirtti.

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

- Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan lüferdeki bolluk hem fiyatlara hem de tezgaha yansıdı

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi

Lüfer bolluğu tezgahları şenlendirdi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edirne Namaz Vakitleri 5 Ekim Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:08
Öğle
13:07
İkindi
16:20
Akşam
18:57
Yatsı
20:17

Edirne Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Salı

Gürkan Eczanesi
Merkez
Sancaklı Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Akar Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.