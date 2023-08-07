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Lyme hastalığı ile mücadele ediyordu! Bella Hadid tedavi sürecinden paylaştı...

07.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid'in Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Bella Hadid tedavi gördüğü süreçlere dair en doğal anlarını paylaşarak "Hazır olduğumda geri geleceğim" dedi.

Moda haftalarının en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen Bella Hadid'in uzun süredir ortalarda olmaması dikkat çekmişti. Ünlü modelin uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı için tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Uzun ve yoğun bir tedavi süreci geçiren Bella Hadid en özel anlarını paylaşarak duygularını sevenlerine açtı.

'İLK DEFA GERÇEKTEN KENDİM OLABİLİYORUM'

"Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı" diyen güzel model şunları söyledi: "Tüm tıbbi kayıtlarımı tuttuğu, yanımda olduğu, yanımdan hiç ayrılmadığı, koruduğu, desteklediği ama en önemlisi tüm bunlar boyunca bana inandığı için anneme minnettarım.

Bu durumda yaşamak, kendimi, ailemi ve beni destekleyen insanları gururlandırmaya çalışırken zamanla ve çalıştıkça daha da kötüleşmek, beni gerçekten açıklayamayacağım şekilde etkiledi. Etrafımdaki en büyük nimetler/imtiyazlar/fırsatlar/sevgiyle bu kadar üzgün ve hasta olmak muhtemelen şimdiye kadarki en kafa karıştırıcı şeydi. Hepinize ifade etmek istediğim bir şey var:

1: Ben iyiyim ve endişelenmenize gerek yok,

2: Dünya için hiçbir şeyi değiştirmezdim.

Tüm bunları tekrar yaşamak zorunda kalsaydım, buraya gelmek için, şu anda içinde bulunduğum bu ana, hepinizle birlikte, sonunda sağlıklı olmak için, hepsini tekrar yapardım. Beni bugün olduğum kişi yaptı.

"BU DENEYİM ÇOK ACI AMA..."

"BU DENEYİM ÇOK ACI AMA..."

Evren en acı ve güzel şekilde işliyor ama şunu söylemeliyim ki mücadele edersen düzelir. Söz veriyorum. Bir adım uzaklaş, güçlü ol, yoluna inan, doğrularına yürü ve bulutlar temizlenmeye başlar. Hayata bakış açım için o kadar şükrediyorum ki, bu 100'den fazla günlük Lyme, kronik hastalık, koenfeksiyon tedavisi, neredeyse 15 yıllık görünmez acı, her şeye değdi ki, yapabiliyorsam, dolu bir bardaktan sevgi yaymak ve olmak için bir ömür geçireceğim.

İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum. Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu."

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Model moda

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