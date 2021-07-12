M'Baye Niang kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe ile anlaşan M'Baye Niang hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler ve saı-lacivertli taraftarlar "M'Baye Niang kimdir?" sorusunu merak ediyor. Fenerbahçe'den gelen son gelişmelere göre, M'Baye Niang ile görüşmeler yapılıyor ve ayrıca anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı söyleniyor. Peki M'Baye Niang kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte futbol geçmişi...

M'Baye Niang kimdir?

Fenerbahçe 'den gelen son gelişmelere göre teknik direktör Vitor Pereira, Rennes'li M'Baye Niang için yönetime yeşil ışık yakmış durumda. Kulüp yönetimi, Senegalli golcünün kiralık olarak transfer olması için kulübüyle önemli ölçüde anlaştı.

Haber sonrası, M'Baye Niang'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. M'Baye Niang, 19 Aralık 1994 tarihinde Fransa'nın Meulan ilinde dünyaya gelmiştir. Başarılı forvet, Senegal asıllıdır ve kariyerine Caen'de başlamıştır. Dikkatleri burada üzerine çeken ardından 17 yaşında A takım kadrosuna dahil edilmiş olan Niang, Ağustos 2012 tarihinde Avrupa devi Milan'a imza atmıştır.

Milan'da 1.5 yıl geçirmil olan futbolcu, beklentilerin uzağında kalmıştır. Ocak 2014'te Montpellier, Ocak 2015 tarihinde ise Genoa'ya kiralanan Niang, Haziran 2015'te Milan'a dönmüştür.

Milan'da toplam 79 resmi maça çıkan Niang, 12 gol, 9 asistle skora katkı sağlamıştır. Torino'ya imzasının sonrasında ülkesine Rennes formasıyla dönüş yapan 26 yaşındaki oyuncunun Temmuz 2019 tarihinde bonservisi 15 milyon Euro karşılığında alınmıştır.