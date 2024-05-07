Maçın ardından basın toplantısına gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal boş sandalyelere konuştu

Süper Lig'de son haftalarda üst üste yaşadığı kayıplarla şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe'de Konyaspor ile 0-0 berabere kalınması moralleri hayli bozdu.

İSMAİL KARTAL BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Sarı-Lacivertliler'de eleştirilen isimlerin başında Teknik Direktör İsmail Kartal gelirken, tecrübeli hoca karşılaşmanın ardından büyük bir şok yaşadı.

BOŞ SANDALYELERE KONUŞTU

Basın toplantısı için alana giden Kartal'ın toplantısına yalnızca 1 gazeteci katılırken tecrübeli teknik adam boş sandalyelere konuşmak durumunda kaldı.

Kartal 1 gazetecinin katıldığı basın toplantısında "Herkese iyi akşamlar bu akşam buraya kazanmak için gelmiştik. Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Rakibe hiç pozisyonda vermedik neredeyse. Bu akşam oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki tüm sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz, bundan sonraki maçlar için de oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi akşamlar." ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...

