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  4. Maçın ardından basın toplantısına gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal boş sandalyelere konuştu

Maçın ardından basın toplantısına gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu! Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal boş sandalyelere konuştu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.05.2024 08:13
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Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısına yalnızca 1 gazeteci katılırken, tecrübeli hoca gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de son haftalarda üst üste yaşadığı kayıplarla şampiyonluk şansını oldukça zora sokan Fenerbahçe'de Konyaspor ile 0-0 berabere kalınması moralleri hayli bozdu.

İSMAİL KARTAL BÜYÜK ŞOK YAŞADI

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Sarı-Lacivertliler'de eleştirilen isimlerin başında Teknik Direktör İsmail Kartal gelirken, tecrübeli hoca karşılaşmanın ardından büyük bir şok yaşadı.

BOŞ SANDALYELERE KONUŞTU

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Basın toplantısı için alana giden Kartal'ın toplantısına yalnızca 1 gazeteci katılırken tecrübeli teknik adam boş sandalyelere konuşmak durumunda kaldı.

Kartal 1 gazetecinin katıldığı basın toplantısında "Herkese iyi akşamlar bu akşam buraya kazanmak için gelmiştik. Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Rakibe hiç pozisyonda vermedik neredeyse. Bu akşam oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki tüm sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz, bundan sonraki maçlar için de oyuncularımla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi akşamlar." ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR...
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