Malatya'da engelli çocuklar bahçe terapisiyle toprakla buluştu

İnönü Üniversitesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde farklı engelleri bulunan öğrenciler, üniversite öğrencileriyle bitki dikerek toprakla buluştu, ektikleri bitkilere can suyu verdi.

Rehabilitasyon merkezi öğrencilerine, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sima Pouya'nın "Engelsiz Tasarım Yaklaşım Dersi" kapsamında bahçe terapisi uygulandı.

Engelli öğrenciler, üniversite öğrencileriyle bahçeye bitki ekip onlara can suyu vermenin ve ekim yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Doç. Dr. Sima Pouya, AA muhabirine, bahçe terapisinin dünyada ve Avrupa'da etkin olarak uygulandığını, kendilerinin de engelli öğrencilere haftada 2 seans bahçe terapisi vermeyi düşündüklerini söyledi.

Engelli velilerinin, 2 yıl önce gerçekleştirdikleri bahçe terapisi etkinliğinin devam etmesini istediğini belirten Pouya, "Bu çalışma kapsamında çocuklarda zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimler beklemekteyiz. Otizmli bireyler ile diğer bilişsel bozukluğu olan bireylere, bakım evlerinde kalan yaşlılara ve psikiyatrik tanımlı hastalara bahçe terapisi yapılmaktadır. Hepsinde de farklı gelişimler gözlemlenmiştir. Bu gelişimler kişisel, ruhsal ve bedensel gelişmeler olarak gözlemlenmektedir. Yurt dışında genellikle bahçe terapisi çalışmaları sosyal destek kurumları tarafından gönüllü olarak yapılmakta." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Merve Ecem Şahin ise üniversiteye ait vakıf okulunda çocukların günlük ve akademik yaşam becerilerini geliştirmek için hizmet verdiklerini söyledi.

Farklı engellere sahip, her yaş grubundan 50 öğrencilerinin bulunduğunu dile getiren Şahin, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Engelli Sinan Acar ile bahçe terapisi yapan Peyzaj Mimarlığı Bölümü ikinci sınıf öğrencisi İlknur Görgülü ise "Sinan ilk hafta biraz çekingendi, bugün çok iyi anlaşıyoruz, bir sürü bitki ektik. İlk haftaya göre çok gelişme var. Üniversitemizin destekleriyle ders kapsamında bu projeyi yapmamız çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Sinan Acar da kendisi için eğlenceli bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Bitki ekmeyi çok seviyorum, bugün 4 tane ektim. Onlara su verdim. Toprakla oynamayı seviyorum." dedi.