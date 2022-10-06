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Malatya'da iki ayrı trafik kazasına 5 kişi yaralandı

06.10.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da iki ayrı trafik kazasına 5 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Turgut Özal Caddesinde S.A. idaresindeki 44 BJ 587 plakalı minibüs ile Ş.A. idaresindeki 44 ACE 768 plakalı tır çarpıştı.

İtfaiye ekipleri minibüse sıkışan yaralılardan birini kurtararak ambulansa taşıdı.

Kazada yaralanan D.A. M.E.A. Y.M.A. ile S.M. 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesin kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Samanlı Mahallesine E.B. idaresindeki 44 NY 612 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Yaralanan E.B. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Malatya'da iki ayrı trafik kazasına 5 kişi yaralandı

Malatya'da iki ayrı trafik kazasına 5 kişi yaralandı

Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Malatya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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trafik kazası Malatya yaralı

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