Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan ve günlerce süren yangının üzerinden 1 yıl geçmesi nedeniyle Manavgat Belediyesince "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" adlı sergi oluşturuldu.

Manavgat'ta "Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi" sergisi açıldı

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