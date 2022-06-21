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Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı

21.06.2022 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen ve bir kişinin öldüğü göçükte, diğer kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Kayaaltı Mahallesi'nde hayvan sulama ve orman yangınlarına müdahale amaçlı oluşturulan gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan ve kazı çalışması yapılırken göçük meydana gelen kanalda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Ekipler, göçük altında kalan Celal Geyik'in (55) de cansız bedenine ulaştı.

- Olay

Kayaaltı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan kanalda kazı çalışması yapılırken göçük meydana gelmiş, 3 işçi toprak altında kalmıştı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Gezici, (33) yaralı olarak göçük altından çıkarılırken, göçük altındaki işçilerden İdris Akova'nın (62) ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı

Manisa'da kazı çalışmasında meydana gelen göçükteki kişinin cenazesine ulaşıldı

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Manisa'da su iletim hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

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