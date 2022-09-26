Manisa'da otomobilin çarpması sonucu ölen 14 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

Cenaze törenine, İtik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, öğretmenler ve küçük kızın sınıf arkadaşları da katıldı.

Cenaze, kız çocuğunun yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındıktan sonra helallik alınmak üzere Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine, ardından da Selvili Mescit Camisi'ne getirildi.

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