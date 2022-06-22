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Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

22.06.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Koldere Mahallesi'nde, bünyesinde un, yem ve çırçır fabrikasının bulunduğu bir tarım işletmesine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, fabrikanın arka kısmındaki besi çiftliğine yaklaşınca buradaki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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