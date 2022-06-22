MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Koldere Mahallesi'nde, bünyesinde un, yem ve çırçır fabrikasının bulunduğu bir tarım işletmesine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, fabrikanın arka kısmındaki besi çiftliğine yaklaşınca buradaki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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