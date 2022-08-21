İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında dün, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Fikriye Özkara (36) ile oğlu Halil Can Özkara'nın (14) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Manisa'da trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

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