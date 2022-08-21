MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.
İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında dün, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Fikriye Özkara (36) ile oğlu Halil Can Özkara'nın (14) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Anne ile oğlunun cenazeleri, Kula Gidişler Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mahalle Mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve Halil Can Özkara'nın okul arkadaşları katıldı.
İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında, Muhammet Ali T'nin (22) kullandığı 64 FS 823 plakalı otomobil ile Fikriye Özkara'nın idaresindeki elektrikli bisiklet çarpışmış, kazada, sürücü Özkara ile oğlu Halil Can Özkara hayatını kaybetmişti.
Manisa'da trafik kazasında ölen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi
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