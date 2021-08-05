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Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

05.08.2021 02:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Börtlüce Mahallesi Mektepli mevkisinde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Yangını fark eden İbrahim Ergül'ün durumu itfaiye ve jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına, arazöz, su tankeriyle, itfaiye ekipleri, 6 orman işletme şefliği personeli, jandarma ve vatandaşlar müdahale etti.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
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