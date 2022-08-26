YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

26.08.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bir apartman dairesine baskın düzenledi.

Ekiplerce ikamette yapılan aramada bir yangın tüpünün içerisine gizlenmiş 3 kilogram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. (30), M.A.K. (40) ve Y.E. (25) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manisa uyuşturucu

Manisa Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:59
Sabah
06:27
Öğle
13:17
İkindi
16:59
Akşam
19:58
Yatsı
21:20
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

İşte haftanın filmleri! Rekabet büyüyor

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Zararı saymakla bitmiyor! Büyük tehlike: Her evde var!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.