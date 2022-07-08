YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

08.07.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

MARDİN AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerine net 2 bin lira zam yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent AŞ'de düzenlenen törende, belediye çalışanlarını temsil eden Hizmet-İş Sendikası ile belediye arasında ek protokol imzalandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir'in imzaladığı ek protokolle Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki çalışanlara 2 bin lira zam yapıldı.

Törende konuşan Vali Demirtaş, Mardin’de göreve başladıkları günden itibaren bütçe imkanları ve mevzuatın öngördüğü şartlar dahilinde işçilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi yönünde pek çok adım attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

İşçi ücretlerine Ocak 2022'de asgari ücretteki yüzde 50'lik artış ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verilen haklara ilaveten yüzde 10, 15 ve 20 oranında ilave zam yaptıklarını anımsatan Demirtaş, şu bilgileri verdi:

"Yine işçilerimizin sosyal yardım kalemlerinden çocuk yardımı, yemek yardımı ve direksiyon primine yüzde 100, yakacak yardımına da yüzde 240 oranında artış sağlamıştık. Bugüne geldiğimizde, temmuz ayından geçerli olmak üzere asgari ücrete yapılan ve asgari ücreti 4 bin 250 liradan 5 bin 500 liraya çıkaran yüzde 30’luk artışa ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi ile verdiğimiz haklara ilaveten, her işçimizin ücretine refah payı olarak seyyanen net 750 lira veriyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Yaptığımız bu iyileştirme ile 1. grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 660 lira, 2. grupta yer alan işçilerimiz net 7 bin 525 lira ve 3. grupta yer alan işçilerimiz de net 7 bin 206 lira maaş alacaklardır. Bu çalışma ile haziran ayında alınan her bir ücrete ortalama 2 bin lira maaş artışı gerçekleştirmiş olduk."

Gece gündüz demeden günün 24 saatini 800 bini aşan nüfusuyla büyük bir şehre hizmet veren çalışanların, ürettiği hizmetle verdiği emekle ve akıttığı alın teriyle Mardin'in her geçen gün biraz daha geliştiğini kaydeden Demirtaş, bu kapsamda Mardin'in ülkenin en önde gelen ilgi çeken kentlerin başında geldiğini aktardı.

Vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik anlayışının örneğini hayata geçirebilmek için hep birlikte çalıştıklarının altını çizen Demirtaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletimizin ve milletimizin bizlere emanet ettiği her bir kuruşun hesabını verdiğimiz güvenilir, açık, şeffaf bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Bunu yaparken mesai arkadaşlarımızın emeği ve alın terinin karşılığını da bütçe imkanlarımız ölçüsünde teslim etmenin çabasını, gayretini ve vebalini omuzlarımızda hissediyoruz. Bu hissiyat ve çalışma anlayışıyla çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürecek; Mardin’imizin tarımdan turizme, ticaretten sanayiye sağladığı katma değeri hemşerilerimizle ve onlara hizmet eden kardeşlerimizle buluşturacağız."

Demirtaş, aynı zamanda bayramdan sonra banka ile gerçekleştirecekleri anlaşma ile en az bir maaş kadar da promosyon desteği verileceğini aktardı.

- "Yıl başında tekrar bir zam daha var"

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de Vali Demirtaş'ın her zaman desteklerini gördüklerini belirterek, işçiler adına teşekkür etti.

Vali Demirtaş ile işçilerin yaşam standartlarının gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Özdemir, "Allah razı olsun bu destek, Türkiye standartlarını aştı. Herkese 2'şer bin lira net demek brüt 3 bin liraya yakın demek. Bu zam, 6 aylık bir zam. Yılbaşında tekrar bir zam daha var. Bundan dolayı çok güzel bir artış yapıldı. Valimize ve emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından işçiler adına Vali Demirtaş'a çiçek takdim edildi, Özdemir de Türk bayrağı hediye etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mardin belediye hizmet iş mahmut demirtaş?

Mardin Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:12
Sabah
04:57
Öğle
12:27
İkindi
16:19
Akşam
19:48
Yatsı
21:24

Mardin Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Cuma

Sinanoğlu Eczanesi
Artuklu
Emel Eczanesi
Kiziltepe
Badıllı Eczanesi
Kiziltepe
Taha Eczanesi
Midyat
Dilmen Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

44 yaşındaki adam 22 yaşındaki sevgilisini öldürüp intihar etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.