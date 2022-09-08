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Mardin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

08.09.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde hafriyat kamyonuna çarparak alev alan otomobildeki iki kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde dün akşam kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuna çarptı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki yaralıyı bulundukları yerden çıkardı.

Alev alan otomobil, ekiplerce söndürüldü.

Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer alıyor.

Mardin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

Mardin'de iki kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı

Mardin'de otomobilin kamyona çarptığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin kamyona çarptığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin kamyona çarptığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin kamyona çarptığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin kamyona çarptığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin kamyona çarptığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin kamyona çarptığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin kamyona çarptığı trafik kazasında iki kişi yaralandı

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