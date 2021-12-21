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Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

21.12.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'de Suriye uyruklu kuyumcunun öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin biri Suriyeli 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 1. Cadde'de kuyumculuk yapan İbrahim Hamse'nin 17 Aralık'ta öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi'ndeki metruk bir eve operasyon düzenleyen ekipler, biri Suriyeli 3 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, çarşaf ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

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Kuyumcu Mardin

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Mardin Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

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