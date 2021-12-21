MARDİN (AA) - Mardin'de Suriye uyruklu kuyumcunun öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin biri Suriyeli 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 1. Cadde'de kuyumculuk yapan İbrahim Hamse'nin 17 Aralık'ta öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda merkez Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi'ndeki metruk bir eve operasyon düzenleyen ekipler, biri Suriyeli 3 şüpheliyi yakaladı.
Operasyonda, çarşaf ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz