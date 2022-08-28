Öte yandan Datça ilçesi Palamutbükü açıklarında da bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye giderek, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmeni bota aldı.

Marmaris ve Datça açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

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