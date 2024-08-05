Masterchef ilk günden karıştı! Rizeli Mehmet'e sözleri sonrası Deniz'e tepki yağdı

MasterChef Türkiye'de yeni sezon kadrosu hazır. Yarışmada son olarak Deniz adlı yarışması sosyal medyada tepki çekti.

Sivri dili ve yarışmacılara karşı eleştirel tutumlarıyla hemen hemen herkesin tepkisini toplayan Deniz bu sefer de Rizeli Mehmet'i eleştirdi.

Rizeli Mehmet olarak sosyal medyada ilgi gören Mehmet Deniz'in kendisine dair sözlerinin altında kalmadı. "Ben birlikte yarışacağım arkadaşlarımın hak etmesini istiyorum" diyen Deniz'e, Mehmet "Ben buraya yaylada sobanın üzerine yemek yaparken buraya çıkmışım, benim hak edip hak etmediğime karar verecek en son insan bile değilsin" diyerek tepki gösterdi.

Mehmet Şef de Deniz'e tepki göstererek "Buraya seçtiğimiz yarışmacıların performansıyla alakalı buradaki hiçbir yarışmacının laf söylemeye haddi yok" dedi.

Deniz'in Mehmet'e dair tarzı sosyal medyada eleştiri topladı. İşte yapılan yorumlardan bazıları: