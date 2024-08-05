MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef ilk günden karıştı! Rizeli Mehmet'e sözleri sonrası Deniz'e tepki yağdı

Masterchef ilk günden karıştı! Rizeli Mehmet'e sözleri sonrası Deniz'e tepki yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.08.2024 08:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de Deniz adlı yarışmacının tavrı ve sözleri tepki çekti. Rizeli Mehmet'i eleştirerek Mehmet Şef'ten de tepki alan yarışmacı Deniz'e sosyal medyada da eleştiriler gecikmedi.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon kadrosu hazır. Yarışmada son olarak Deniz adlı yarışması sosyal medyada tepki çekti.

Sivri dili ve yarışmacılara karşı eleştirel tutumlarıyla hemen hemen herkesin tepkisini toplayan Deniz bu sefer de Rizeli Mehmet'i eleştirdi.

Rizeli Mehmet olarak sosyal medyada ilgi gören Mehmet Deniz'in kendisine dair sözlerinin altında kalmadı. "Ben birlikte yarışacağım arkadaşlarımın hak etmesini istiyorum" diyen Deniz'e, Mehmet "Ben buraya yaylada sobanın üzerine yemek yaparken buraya çıkmışım, benim hak edip hak etmediğime karar verecek en son insan bile değilsin" diyerek tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Mehmet Şef de Deniz'e tepki göstererek "Buraya seçtiğimiz yarışmacıların performansıyla alakalı buradaki hiçbir yarışmacının laf söylemeye haddi yok" dedi.

15 gün sonra evine gitti! Nişanlısı görünce... 15 gün sonra evine gitti! Nişanlısı görünce...

Deniz'in Mehmet'e dair tarzı sosyal medyada eleştiri topladı. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Önceki İçerik Sonraki İçerik

TEPKİLER GECİKMEDİ

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
En Çok Okunan Haberler
Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Instagram yasağı tuz biber oldu, Alaçatı sokakları bomboş kaldı!

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Düğün gecesi kahreden kaza! Gelin ve damat hayatını kaybetti

Emlak ve araba satışına yeni düzenleme!

Emlak ve araba satışına yeni düzenleme!

Şahan Gökbakar bu sefer de Özgür Özel'e sert çıktı!

Şahan Gökbakar bu sefer de Özgür Özel'e sert çıktı!

Tatile gelen turist paylaştı: "Türkiye'de üstünü değiştiriyorsundur"

Tatile gelen turist paylaştı: "Türkiye'de üstünü değiştiriyorsundur"

Instagram'ın kaderi için tüm gözler bu saatte

Instagram'ın kaderi için tüm gözler bu saatte

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.