MasterChef'te gergin anlar: Somer Şef stüdyoyu terk etti! Mehmet Şef 'Siz şımarıksınız' diyerek yarışmacıları azarladı

MASTERCHEF NİGAR KURAL İHLALİ YAPTI

Kural ihlali yapıldığını belirten Somer Şef, "Geçen haftadan sonra size bir uyarı yapmıştık ve demiştik ki daha dikkatli olmanız lazım takım oyunlarında. Tabak iptali gibi hayatalar oluyor. Geçen hafta Semih bir hata yapmıştı. Çıkmayan tabaklar da vardı. Bu tarz şeyler istemiyoruz dedik. En azından tabakları çıkardınız. Fakat maalesef yine bir kural ihlalimiz var. Bir takım kural ihlali yaptı. O yüzden bir takımın bir tabağını değerlendirmeye almayacağız. Var mı fikri olan?" dedi.