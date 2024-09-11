MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te gergin anlar: Somer Şef stüdyoyu terk etti! Mehmet Şef 'Siz şımarıksınız' diyerek yarışmacıları azarladı

MasterChef'te gergin anlar: Somer Şef stüdyoyu terk etti! Mehmet Şef 'Siz şımarıksınız' diyerek yarışmacıları azarladı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
11.09.2024 23:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'e gergin anlar damga vurdu. Hırs ve mücadelenin hiç bitmediği yarışmanın 11 Eylül akşamı yayımlanan bölümünde arka arkaya olaylar yaşandı. İlk turda Mavi Takım'dan Nigar'ın kural ihlali yapması şefleri sinirlendirdi. İkinci etapta iste şefler adeta sinir küpüne bindi. Şefler, geçtiğimiz haftalarda vefat eden Türk aşçı Feridun Ügümü'nün beş kardeş yahnisinden bahsederken yarışmacıların yaptığı hareketler şefleri çileden çıkardı. Somer Şef stüdyoyu terk etti.

MasterChef'te yaşanan gergin dakikalara bir yenisi daha eklendi. Şefler bu kez adeta sinir küpüne bindi. İlk turda Mavi Takım'dan Nigar'ın yaptığı kural ihlali bir tabağın iptal olmasına neden oldu. İkinci turda ise şefler yarışmacılara duayen aşçı Feridun Ügümü'nün beş kardeş yahnisini tanıttığı sırada yarışmacıların şefleri dinlememesi ve yasak olduğu halde çekmeceden malzemeleri çıkarması bardağı taşıran son damla oldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

MASTERCHEF NİGAR KURAL İHLALİ YAPTI

MASTERCHEF NİGAR KURAL İHLALİ YAPTI

Kural ihlali yapıldığını belirten Somer Şef, "Geçen haftadan sonra size bir uyarı yapmıştık ve demiştik ki daha dikkatli olmanız lazım takım oyunlarında. Tabak iptali gibi hayatalar oluyor. Geçen hafta Semih bir hata yapmıştı. Çıkmayan tabaklar da vardı. Bu tarz şeyler istemiyoruz dedik. En azından tabakları çıkardınız. Fakat maalesef yine bir kural ihlalimiz var. Bir takım kural ihlali yaptı. O yüzden bir takımın bir tabağını değerlendirmeye almayacağız. Var mı fikri olan?" dedi.

Daha sonra kamera kayıtları ekrana geldi. Nigar, bulaşıkların içine koyduğu tencereyi bulaşıkların içinden çıkararak yemek yapmaya devam etti ve balık çorbasını sundu.

Kural ihlaline sinirlenen Somer Şef, "Niye kullanacağınız bir ürünü bulaşıkların arasına koyuyorsun?" diye sorunca Nigar, "Her şeyi toplamıştık. Son anda Emre, 'Biz bunu bağlayalım abla. Biraz kesilmiş gibi görünüyor tereyağından dolayı' dedi. O yüzden gittim oradan tencereyi aldım. Balık suyunun stoğunu geri getirdim." diye açıklama yaptı.

Bu açıklamanın ardından, "Bir restoranda olsanız ve bulaşıkların içerisinden bir şey çıkartılıp yemeğe eklense hoşunuza gider mi?" diye sordu Somer Şef. Yarışmacılar da hoşuna gitmeyeceğini belirtti.

Somer Şef konuyu, "Bulaşığa konan hiçbir ürün oradan çıkartılıp yemeğe konmaz çünkü artık sizin kontrolünüzden çıkıyor." diyerek kapattı ve Mavi Takım'ın balık çorbasının değerlendirmeye alınmayacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
En Çok Okunan Haberler
Nevzat'ın Narin'i gömmesine yardım eden arabadaki üçüncü kişi kim? Didem Arslan'ın muhabiri açıkladı

Nevzat'ın Narin'i gömmesine yardım eden arabadaki üçüncü kişi kim? Didem Arslan'ın muhabiri açıkladı

Kaymakam vekilinin aracına güvenlik kontrolü yaptırmıştı! Teğmen görevden alındı

Kaymakam vekilinin aracına güvenlik kontrolü yaptırmıştı! Teğmen görevden alındı

Konya'da 5 aydır kayıp olan kadınla ilgili dehşet dolu gerçek! Evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı

Konya'da 5 aydır kayıp olan kadınla ilgili dehşet dolu gerçek! Evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı

Mevduat faizinin getirisi rekor seviyeye yaklaştı

Mevduat faizinin getirisi rekor seviyeye yaklaştı

İstanbul için kar tahmini: 15'inden önce...

İstanbul için kar tahmini: 15'inden önce...

Bir belediye daha haczedildi! Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

Bir belediye daha haczedildi! Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.