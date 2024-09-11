MasterChef'te gergin anlar: Somer Şef stüdyoyu terk etti! Mehmet Şef 'Siz şımarıksınız' diyerek yarışmacıları azarladı

MasterChef'te yaşanan gergin dakikalara bir yenisi daha eklendi. Şefler bu kez adeta sinir küpüne bindi. İlk turda Mavi Takım'dan Nigar'ın yaptığı kural ihlali bir tabağın iptal olmasına neden oldu. İkinci turda ise şefler yarışmacılara duayen aşçı Feridun Ügümü'nün beş kardeş yahnisini tanıttığı sırada yarışmacıların şefleri dinlememesi ve yasak olduğu halde çekmeceden malzemeleri çıkarması bardağı taşıran son damla oldu.
Kural ihlali yapıldığını belirten Somer Şef, "Geçen haftadan sonra size bir uyarı yapmıştık ve demiştik ki daha dikkatli olmanız lazım takım oyunlarında. Tabak iptali gibi hayatalar oluyor. Geçen hafta Semih bir hata yapmıştı. Çıkmayan tabaklar da vardı. Bu tarz şeyler istemiyoruz dedik. En azından tabakları çıkardınız. Fakat maalesef yine bir kural ihlalimiz var. Bir takım kural ihlali yaptı. O yüzden bir takımın bir tabağını değerlendirmeye almayacağız. Var mı fikri olan?" dedi.
Daha sonra kamera kayıtları ekrana geldi. Nigar, bulaşıkların içine koyduğu tencereyi bulaşıkların içinden çıkararak yemek yapmaya devam etti ve balık çorbasını sundu.
Kural ihlaline sinirlenen Somer Şef, "Niye kullanacağınız bir ürünü bulaşıkların arasına koyuyorsun?" diye sorunca Nigar, "Her şeyi toplamıştık. Son anda Emre, 'Biz bunu bağlayalım abla. Biraz kesilmiş gibi görünüyor tereyağından dolayı' dedi. O yüzden gittim oradan tencereyi aldım. Balık suyunun stoğunu geri getirdim." diye açıklama yaptı.
Bu açıklamanın ardından, "Bir restoranda olsanız ve bulaşıkların içerisinden bir şey çıkartılıp yemeğe eklense hoşunuza gider mi?" diye sordu Somer Şef. Yarışmacılar da hoşuna gitmeyeceğini belirtti.
Somer Şef konuyu, "Bulaşığa konan hiçbir ürün oradan çıkartılıp yemeğe konmaz çünkü artık sizin kontrolünüzden çıkıyor." diyerek kapattı ve Mavi Takım'ın balık çorbasının değerlendirmeye alınmayacağını söyledi.