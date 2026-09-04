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Kurtuluş Kuş konserinde ortalık karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti

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Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş, Malatya'da bir derneğin düzenlediği etkinlikte sahneye çıktı. Kurtuluş Kuş, iddiaya göre seyircilerle arasındaki mesafe uzak olduğu için sahneyi terk etti. Konserde büyük bir arbede yaşandı.

“Sevmedim Deme”, “Rüya Gibi”, “Baba Yak”, “Karalaya Karalaya”, “Nabız” ve “Manolya” gibi şarkılarla adını geniş kitlelere duyuran Kurtuluş Kuş son olarak Malatya'da bir derneğin düzenlediği etkinlikte sahneye çıktı.

İddiaya göre; konser alanında sanatçı ile seyirciler arasında yaklaşık 200 metrelik mesafe bırakıldı. Araya sandalyelerin yerleştirildiği ve bu şekilde bir protokol alanı oluşturulduğu belirtildi.

Sanatçı Kurtuluş Kuş’un ise halka yakın olmak istediğini dile getirerek aradaki mesafenin ve engellerin kaldırılmasını talep ettiği öne sürüldü. Talebinin karşılanmaması üzerine sanatçının, “Oradaki insanlar buraya gelmediği sürece ben (sahneden) iniyorum” diyerek tepki gösterdi.

Kurtuluş Kuş konserinde ortalık karıştı! Konseri yarıda bırakıp sahneyi terk etti 1

SAHNEYİ TERK ETTİ
Yaşanan gerginliğinardından Kurtuluş Kuş’un konseri yarıda bırakarak sahneyi terk etti. Ünlü ismin sahneden inmesinin ardından büyük bir arbede yaşandı.

Kurtuluş Kuş'un konserinde çıkan kavga görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş Kuş
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