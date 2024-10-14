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Mauro Icardi için yolun sonu mu? Galatasaraylı yıldız oyuncu için temsilcisinden kafa karıştıran açıklamalar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.10.2024 17:59
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Mauro Icardi'nin temsilcisi Letterio Pino, Arjantinli yıldız ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak geleceği hakkında net konuştu. Galatasaray'dan ayrılma ihtimali konusuna açık kapı bırakan Letterio Pino, sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Mauro Icardi'nin temsilcisi Letterio Pino'dan gündem olacak açıklamalar geldi. Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Pino, Arjantinli yıldızın Galatasaray'ı çok sevdiğini söyledi.

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"ICARDI, GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"

"ICARDI, GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"

"Icardi Galatasaray'da çok iyi gidiyor. İstatistiklerine bakabilirsiniz. Çok gol attı, asist yaptı, taraftarlar tarafından çok seviliyor ve o da Galatasaray'ı çok seviyor."

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ

"Okan Buruk, Icardi'yi aramış ve böyle bir ihtimal olduğunu söylemiş. Mauro da, "Hemen alalım" demiş. Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir."

GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

"Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor."

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

TARAFTARIN SEVGİLİSİ

Galatasaray formasıyla şu ana kadar 83 maça çıkan Icardi, 58 gol atıp 22 de asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray icardi
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