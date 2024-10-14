Mauro Icardi için yolun sonu mu? Galatasaraylı yıldız oyuncu için temsilcisinden kafa karıştıran açıklamalar

Mauro Icardi'nin temsilcisi Letterio Pino'dan gündem olacak açıklamalar geldi. Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Pino, Arjantinli yıldızın Galatasaray'ı çok sevdiğini söyledi.
"Icardi Galatasaray'da çok iyi gidiyor. İstatistiklerine bakabilirsiniz. Çok gol attı, asist yaptı, taraftarlar tarafından çok seviliyor ve o da Galatasaray'ı çok seviyor."
"Okan Buruk, Icardi'yi aramış ve böyle bir ihtimal olduğunu söylemiş. Mauro da, "Hemen alalım" demiş. Çok iyi anlaşıyorlar. Şampiyonlar bir arada yaşayabilir."
"Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor."
Galatasaray formasıyla şu ana kadar 83 maça çıkan Icardi, 58 gol atıp 22 de asist yaptı.
Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.