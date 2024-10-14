Mauro Icardi için yolun sonu mu? Galatasaraylı yıldız oyuncu için temsilcisinden kafa karıştıran açıklamalar

GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

"Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor, bu yüzden gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Ancak bütün bir ülkenin sevgisinden vazgeçmek zordur çünkü diğer takımların taraftarları tarafından da çok seviliyor."