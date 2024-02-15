Megan Fox kendini 'süper pahalı silikon gerçek seks bebeği'ne benzetince tepki çekti

Megan Fox son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi. Göğüslerini büyüten ve estetikleriyle son dönemde hayranlarından eleştiri alan Fox arkadaşlarıyla bir pozunu paylaştı.
Transformers'ın güzel oyuncusu estetikli görünümüyle eleştirilince paylaşımına "Aman Tanrım çocuklar bakın ne kadar farklı görünüyorum... Hiç görünmüyorum. Meğer Ukraynalı bir şişme bebek gibi göründüğüm gölgeli bir cep telefonu fotoğrafıymış. Gerçekte ise sadece Japonya'da bulabileceğiniz süper pahalı silikon gerçek seks bebeklerinden birine benziyorum" dedi.
Megan Fox şok edici yeni görünümünü savunmaya çalışırken 'yabancı düşmanı' olmakla suçlandı. Fox kendisini bir Japon seks bebeğiyle karşılaştırmasını da içeren kelime seçimiyle tartışmalara yol açtı.
Bir kullanıcı Fox'a 'Ukraynalı kadınlar hakkında böyle konuşman çok kaba, kendini böyle gösterdin' dedi.
Fox'un yanıtı ise şöyle oldu: "Sevgili Tanrım, kastettiğim bu değildi. Ukraynalı kadınlar çok seksi ve benim hayalimde şişme bebekler de seksi olurdu. Bırakın da bir kız şaka yapsın."