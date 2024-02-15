Megan Fox kendini 'süper pahalı silikon gerçek seks bebeği'ne benzetince tepki çekti

Bir kullanıcı Fox'a 'Ukraynalı kadınlar hakkında böyle konuşman çok kaba, kendini böyle gösterdin' dedi.

Fox'un yanıtı ise şöyle oldu: "Sevgili Tanrım, kastettiğim bu değildi. Ukraynalı kadınlar çok seksi ve benim hayalimde şişme bebekler de seksi olurdu. Bırakın da bir kız şaka yapsın."