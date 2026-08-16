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Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Sanatçı Atilla Taş, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan giden ünlü dizi oyuncusu Afra Saraçoğlu'na adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atilla Taş, "Şu piyasada 30 yılı devirdim. Çoğu dizi yıldızını tanımam, yerli dizi izlemem. Afra’ymış adı. Eskiden 2 dakika da olsa durur, nezaketen bir şeyler söylerdik! Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?" ifadelerini kullandı.

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"
Mustafa Fidan

Ünlü şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Yalı Çapkını', 'Yeşilçam', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Kardeş Çocukları' gibi dizilerle ekranların tanınan yüzü olan oyuncu Afra Saraçoğlu'nu hedef aldı.

Atilla Taş tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?" 1

ATİLLA TAŞ'TAN AFRA SARAÇOĞLU'NA VERYANSIN!

Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan ve kulaklığını çıkarmadan yürümeye devam eden Saraçoğlu'yla ilgili Atilla Taş sert ifadeler kullandı.

Atilla Taş tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?" 2

"YERLİ DİZİ İZLEMEM, AFRA’YMIŞ ADI"

Muhabirlerin sorularını yanıtlamayan Saraçoğlu'nun umursamaz tavrını "Şu hareketlere bak! Siz kimsiniz yahu?" sözleriyle eleştiren Taş, şunları söyledi;

Atilla Taş tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?" 3

"Şu piyasada 30 yılı devirdim. Çoğu dizi yıldızını tanımam, yerli dizi izlemem. Afra’ymış adı. Basın senin dönüşünü nerden bilsin, menajerin söyler basına, sen de bunu bilirsin.

"ŞU HAREKETLERE BAK! YAHU SİZ KİMSİNİZ?"

Eskiden 2 dakika da olsa durur, nezaketen bir şeyler söylerdik! Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?

Atilla Taş tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?" 4

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Afra Saraçoğlu Atilla Taş
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