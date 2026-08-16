Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Ünlü şarkıcı Atilla Taş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Yalı Çapkını', 'Yeşilçam', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Kardeş Çocukları' gibi dizilerle ekranların tanınan yüzü olan oyuncu Afra Saraçoğlu'nu hedef aldı.

ATİLLA TAŞ'TAN AFRA SARAÇOĞLU'NA VERYANSIN!

Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan ve kulaklığını çıkarmadan yürümeye devam eden Saraçoğlu'yla ilgili Atilla Taş sert ifadeler kullandı.

"YERLİ DİZİ İZLEMEM, AFRA’YMIŞ ADI"

Muhabirlerin sorularını yanıtlamayan Saraçoğlu'nun umursamaz tavrını "Şu hareketlere bak! Siz kimsiniz yahu?" sözleriyle eleştiren Taş, şunları söyledi;

"Şu piyasada 30 yılı devirdim. Çoğu dizi yıldızını tanımam, yerli dizi izlemem. Afra’ymış adı. Basın senin dönüşünü nerden bilsin, menajerin söyler basına, sen de bunu bilirsin.

"ŞU HAREKETLERE BAK! YAHU SİZ KİMSİNİZ?"

Eskiden 2 dakika da olsa durur, nezaketen bir şeyler söylerdik! Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?