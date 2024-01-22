MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit Poyraz ve bikini itirafı: Kıyafetlerime bile karıştığı oluyor

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit Poyraz ve bikini itirafı: Kıyafetlerime bile karıştığı oluyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2024 14:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasına dair söyledikleriyle gündemdeydi. Bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile beraber olan Erbil sevgilisinin zaman zaman kıyafetlerine karıştığını itiraf etti.

Mehmet Ali Erbil hakkında "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak" sözleriyle gündeme gelen Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz ile ilişkisine dair de samimi ifadeler kullandı.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

BİKİNİLİ FOTOĞRAF İTİRAFI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil hem babasına dair sözleri hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti.

Oya Çınar'ın "Şunu yapmasaydım dediğin şeyler neler" sorusu üzerine oyuncu "Bikinili fotoğraf paylaşmasaydım, ben yapınca çok kötü yaklaşılıyordu. Ben de çarpı 2 etki oluyordu" yanıtını veri.

"Değişmemeye çalışıyorum annem beni şımarık büyütmediği için ona teşekkür ediyorum" diyen Yasmin Erbil konuşmasının devamında da "Kendimle arkadaş olmak isterdim" dedi.

Yasmin Erbil Survivor Poyraz ile aşkına dair de konuştu. Spor salonunda tanıştıklarını söyleyen Erbil "O beni tavladı, ben onu Survivor'dayken çok beğeniyordum aklımda vardı" ifadelerini kullandı.

"Karakterini de beğeniyordum baskındı" diyen Yasmin Erbil "Beni çok güzel seviyor bence ve çok güzel gösteriyor babamdaki eksikleri dolduruyor" sözleriyle de dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil söyledi ali erbil
En Çok Okunan Haberler
Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Sahillerde kabus devam ediyor! Antalya'da 2 ceset Muğla'da 1 ceset daha bulundu

Sahillerde kabus devam ediyor! Antalya'da 2 ceset Muğla'da 1 ceset daha bulundu

Kapı kapı gezip kredi dağıtacaklar!

Kapı kapı gezip kredi dağıtacaklar!

Camide Kur'an-ın üzerine basan adam: Elimle ayağımı karıştırdım

Camide Kur'an-ın üzerine basan adam: Elimle ayağımı karıştırdım

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Türkiye...

Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi!

Quaresma'dan Beşiktaş için resmi açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.