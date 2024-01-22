Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit Poyraz ve bikini itirafı: Kıyafetlerime bile karıştığı oluyor

Mehmet Ali Erbil hakkında "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak" sözleriyle gündeme gelen Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz ile ilişkisine dair de samimi ifadeler kullandı.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil hem babasına dair sözleri hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti.
Oya Çınar'ın "Şunu yapmasaydım dediğin şeyler neler" sorusu üzerine oyuncu "Bikinili fotoğraf paylaşmasaydım, ben yapınca çok kötü yaklaşılıyordu. Ben de çarpı 2 etki oluyordu" yanıtını veri.
"Değişmemeye çalışıyorum annem beni şımarık büyütmediği için ona teşekkür ediyorum" diyen Yasmin Erbil konuşmasının devamında da "Kendimle arkadaş olmak isterdim" dedi.
Yasmin Erbil Survivor Poyraz ile aşkına dair de konuştu. Spor salonunda tanıştıklarını söyleyen Erbil "O beni tavladı, ben onu Survivor'dayken çok beğeniyordum aklımda vardı" ifadelerini kullandı.
"Karakterini de beğeniyordum baskındı" diyen Yasmin Erbil "Beni çok güzel seviyor bence ve çok güzel gösteriyor babamdaki eksikleri dolduruyor" sözleriyle de dikkat çekti.