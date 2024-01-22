Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den Survivor Yiğit Poyraz ve bikini itirafı: Kıyafetlerime bile karıştığı oluyor

Mehmet Ali Erbil hakkında "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak" sözleriyle gündeme gelen Yasmin Erbil Survivor Yiğit Poyraz ile ilişkisine dair de samimi ifadeler kullandı.

