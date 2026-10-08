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Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı sarsacak sözler! "Her yer çok büyük patlar"

Galatasaray'ın eski, Kasımpaşa'nn yeni futbolcusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı takımın son yıllardaki başarısının nedenleri sorulunca dikkat çeken ifadeler kullandı. Demirbay, "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar" diyerek konuşmak istemediği bazı detaylar olduğunu söyledi.

Kerem Demirbay'dan Galatasaray'ı sarsacak sözler! "Her yer çok büyük patlar"
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın son yıllardaki dominasyonu hakkında konuşan Kerem Demirbay, gündem yaratacak açıklamalara imza attı. Yağız Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, Galatasaray içerisindeki bazı gerçeklerin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyledi.

"DÜŞÜNDÜKLERİMİ SÖYLESEM HER YER ÇOK BÜYÜK PATLAR"

Kerem Demirbay dan Galatasaray ı sarsacak sözler! "Her yer çok büyük patlar" 1

Yağız Sabuncuoğlu'nun, "Galatasaray ligi 4 senedir domine ediyor. Sence bunun temel sebebi ne?" sorusuna Kerem Demirbay'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Demirbay, "Düşündüklerimi söylesem var ya, her yer çok büyük patlar. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum ama dışarıdan göründüğü gibi değil" ifadelerini kullandı.

"ONU SÖYLEYEMEM, HERKES YUTUYOR"

Kerem Demirbay dan Galatasaray ı sarsacak sözler! "Her yer çok büyük patlar" 2

Sabuncuoğlu'nun "Nasıl?" şeklindeki sorusuna ise Demirbay, "Onu söyleyemem. Herkes yutuyor, inan bana" yanıtını verdi.

Kerem Demirbay'ın Galatasaray'ın başarısının arka planına ilişkin sözleri sosyal medyada da büyük merak uyandırırken, futbolcunun hangi detayları kastettiği konusunda herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

"İNŞALLAH MAÇI KAZANIRIZ..."

Kerem Demirbay dan Galatasaray ı sarsacak sözler! "Her yer çok büyük patlar" 3

Kerem Demirbay, Galatasaray karşılaşması öncesinde eski takımına karşı duyduğu saygıyı da dile getirdi. Tecrübeli futbolcu, “Galatasaray karşısında inşallah maçı kazanırız. Çok zor, yani çok çok zor ama futbol bu. Benim Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra tekliflerim vardı, büyüklerden de. Ben onu yapamazdım. Adamlar bana saygı duymuş, seviyorlar. Çok zor maç olacak” ifadelerini kullandı.

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Kasımpaşa Kerem Demirbay galatasaray
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