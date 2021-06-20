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Melis İşiten'den eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'na babalar günü jesti!

20.06.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Melis İşiten, 2019 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun babalar gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Ayrılsalar da arkadaşlıklarını koruyan ünlü çiftten İşiten, kızı Ada'nın şarkı söylediği o videoyu yayınlayarak 'Babası sana diyor' notunu düştü.

Her yıl haziran ayının üçüncü haftası kutlanan babalar gününün gelmesiyle ünlülerde bir bir babaları ile paylaşımlar yapmaya başladı.Oyuncu Melis İşiten ise kendi babasını kutlamasının ardından kendisi gibi oyuncu eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nu unutmadı. Geçirdikleri beş yıllık evlilikten Ada isminde bir kızları olan ikiliden İşiten, kızının 'Süper Baba' parçasını söylediği anları yayınlayarak Kaygılaroğlu'nun babalar gününü kutladı.

Meliş İşiten eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nu yine es geçmedi!

Oyuncu Melis İşiten, kendisi gibi oyuncu eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun babalar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

ARKADAŞLIKLARINI KORUYORLAR

ARKADAŞLIKLARINI KORUYORLAR
2014 yılında kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile birleştiren Melis İşiten, bu yılda eski eşinin babalar gününü es geçmedi. 2019 senesinde birbirlerini hala sevdiklerini söyleyerek yollarını ayıran ünlü çift, boşanmanın ardından arkadaşlıklarını halen daha sürmesiyle dikkat çekiyor.

KIZLARI İÇİN HEP BİR ARADALAR

KIZLARI İÇİN HEP BİR ARADALAR
Sık sık kızları Ada için bir araya gelen ikilinin bu halleri magazin gündemine malzeme olsa da bunlara aldırış etmiyorlar. Öte yandan Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan babalar gününde eski eşini unutmayan İşiten, yaptığı jest ile gönülleri fethetti.

BABALAR GÜNÜ JESTİ

BABALAR GÜNÜ JESTİ
Ünlü oyuncu kızları Ada'nın kreşte arkadaşları ile birlikte 'Süper Baba' şarkısını söylediği o anları paylaşarak 'sana diyor babası' notunu düştü. İşiten, bu ince davranışıyla eski eşinin babalar gününü kutladı.

AYRILSALARDA BERABERLER

AYRILSALARDA BERABERLER
Yaklaşık beş yıl evli kalan ikili, boşanmanın ardından farklı isimler ile anılsalar da kızları ve aralarındaki arkadaşlık bağları nedeniyle vakit geçirmeye devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu
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