Melis İşiten'den eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'na babalar günü jesti!

Her yıl haziran ayının üçüncü haftası kutlanan babalar gününün gelmesiyle ünlülerde bir bir babaları ile paylaşımlar yapmaya başladı.Oyuncu Melis İşiten ise kendi babasını kutlamasının ardından kendisi gibi oyuncu eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nu unutmadı. Geçirdikleri beş yıllık evlilikten Ada isminde bir kızları olan ikiliden İşiten, kızının 'Süper Baba' parçasını söylediği anları yayınlayarak Kaygılaroğlu'nun babalar gününü kutladı.

Meliş İşiten eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nu yine es geçmedi!

Oyuncu Melis İşiten, kendisi gibi oyuncu eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun babalar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

ARKADAŞLIKLARINI KORUYORLAR 2014 yılında kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile birleştiren Melis İşiten, bu yılda eski eşinin babalar gününü es geçmedi. 2019 senesinde birbirlerini hala sevdiklerini söyleyerek yollarını ayıran ünlü çift, boşanmanın ardından arkadaşlıklarını halen daha sürmesiyle dikkat çekiyor.

KIZLARI İÇİN HEP BİR ARADALAR Sık sık kızları Ada için bir araya gelen ikilinin bu halleri magazin gündemine malzeme olsa da bunlara aldırış etmiyorlar. Öte yandan Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan babalar gününde eski eşini unutmayan İşiten, yaptığı jest ile gönülleri fethetti.

BABALAR GÜNÜ JESTİ Ünlü oyuncu kızları Ada'nın kreşte arkadaşları ile birlikte 'Süper Baba' şarkısını söylediği o anları paylaşarak 'sana diyor babası' notunu düştü. İşiten, bu ince davranışıyla eski eşinin babalar gününü kutladı.