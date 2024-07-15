Melis Sezen peş peşe paylaştı! Mavi bikinisiyle sere serpe poz

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Taro Emir Tekin, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen gibi isimlerin olduğu 'Sadakatsiz' dizisinde Derin karakterini canlandırarak kariyerinde yükselen Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı "Derin" karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Melisa Sezen sosyal medyanın dikkatini yine çekti.
Garip danslarıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu şu sıralar dinleniyor. Son olarak Murat Ünalmış ile birlikte 'Gülcemal' dizisinde başrol oynayan Melis Sezen yeni projesi için sete çıkmadan önce keyif yaptı.
Mavi bikinisiyle peş peşe pozların paylaşan oyuncu hayranlarını mest etti.
Yine poz vermek için şekilden şekle giren oyuncuya hayranlarından "Çok güzelsin", "Hayat sana güzel", "Mavi yakışmış" yorumları geldi.