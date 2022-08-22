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Merakla bekleniyordu! İşte Galatasaray'ın Nwakaeme'ye sunduğu sözleşme

22.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira ve Mertens isimleriyle güçlendirerek transferde adından en çok söz ettiren takım olan Galatasaray, temaslarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde oynana Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk "En az 3 transfer daha yapacağız" ifadelerini kullanırken, uzun süredir gündemde olan Nwakaeme ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray son oynadığı Ümraniyespor mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmişti. Sarı-Kırmızılılar yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk hedefine kilitlenirken Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda en az 3 transfer daha yapacaklarını söyleyerek taraftarları heyecanlandırmıştı.

GÜNDEM TEKRAR NWAKAEME!

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Sarı-Kırmızılılar, son olarak Trabzonspor'da forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden olan ve bordo mavili ekipten ayrılarak serbest statüde bulunan Nwakaeme ile yakından ilgilendiği bilinirken, tecrübeli oyuncu için yeni gelişmeler yaşanıyor.

OTELDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

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Sarı-Kırmızılı ekibin listenin en başına yazdığı isim olan ve Okan Buruk'un da takımda görmek istediği isimlerden olan Nijeryalı golcü geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir otelde arkadaşıyla Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşmasını izlerken görüntülenmişti.

4. KEZ MASADA!

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Son olarak Trabzonspor forması giydikten herhangi bir yeni sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme, bu süre içerisinde Galatasaray ile tam 4 kez masaya oturdu. Fakat yapılan görüşmelerde bu kez ilk kez ciddi adımlar atıldı. Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusuna yıllık 1.1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulundu ve yaptığı bu teklifin ardından Nwakaeme cephesinden gelecek olan yanıtı beklemeye geçti.

KABUL ETMEZ İSE MASADAN KALKACAK!

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Buruk'un özel olarak kadroda görmek istediği bilinen Nwakaeme için yoğun mesai harcanırken, Sarı-Kırmızılı kurmaylar 33 yaşındaki futbolcudan gelecek yanıt beklenmeye koyuldu. Eğer Nwakaeme cephesi, son öneriyi kabul ederse yıldız futbolcu resmen Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Nijeryalı golcü teklifi kabul etmeyip yeni bir talepte bulunur ise görüşmelerin olumsuz olarak sonuçlandırılması bekleniyor.

NWAKAEME FOTOĞRAFLARI

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