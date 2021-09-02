Mergim Berisha kimdir, nereli? Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Alman oyuncu Mergim Berisha'yı kadrosuna transfer etti. Mergim Berisha'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Başarılı ismin Salzburg ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti. Peki Mergim Berisha kimdir, hangi takımlarda oynadı?

MERGİM BERİSHA KİMDİR?

Transferin son gününde flaş gelişmeleri duyuran Fenerbahçe'den bir forvet haberi de geldi. Sarı lacivert takım Alman oyuncu Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. Gelişme sonrası Mergim Berisha'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.

Berisha, 11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'nın Berchtesgaden şehrinde dünyaya gelen Mergim Berisha, futbola Red Bull Salzburg altyapısında başlamıştır. Avusturya ekibinin alt yaş gruplarında forma giymesinin ardından profesyonel sözleşmeye imza atmış olan Berisha, 2016'da tecrübe kazanması için Liefering'e kiralanmıştır.

1 sezonluk macerasının ardından Salzburg'a dönmüş olan 1.88'lik forvet, Ağustos 2017'de bir başka Avusturya ekibi LASK'ın yolunu tutmuştur. LASK'ta çıkmış olduğu 20 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan genç forvet, bir sonraki sene ise Almanya'nın yolunu tuttu. Magdeburg'da 5 maçta süre alan ve skor katkısı yapamamış olan Alman oyuncu son olarak ise Altach'a kiralandı.

Başarılı isim 17 gol, 2 asistlik Liefering macerası sonrasında en başarılı dönemini Altach'ta geçirmiş ve 34 maçta 16 gol, 10 asistle oynamıştır.