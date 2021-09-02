SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Mergim Berisha kimdir, nereli? Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Mergim Berisha kimdir, nereli? Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

02.09.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den transfer sürecinin sonuna doğru yeni bir transfer haberi geldi. Sarı lacivert takım Alman oyuncu Mergim Berisha'yı transfer etti. Gelişme sonrası Mergim Berisha'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Mergim Berisha kimdir, nereli? Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Alman oyuncu Mergim Berisha'yı kadrosuna transfer etti. Mergim Berisha'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Başarılı ismin Salzburg ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti. Peki Mergim Berisha kimdir, hangi takımlarda oynadı?

MERGİM BERİSHA KİMDİR?

Transferin son gününde flaş gelişmeleri duyuran Fenerbahçe'den bir forvet haberi de geldi. Sarı lacivert takım Alman oyuncu Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. Gelişme sonrası Mergim Berisha'nın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
Berisha, 11 Mayıs 1998 tarihinde Almanya'nın Berchtesgaden şehrinde dünyaya gelen Mergim Berisha, futbola Red Bull Salzburg altyapısında başlamıştır. Avusturya ekibinin alt yaş gruplarında forma giymesinin ardından profesyonel sözleşmeye imza atmış olan Berisha, 2016'da tecrübe kazanması için Liefering'e kiralanmıştır.
1 sezonluk macerasının ardından Salzburg'a dönmüş olan 1.88'lik forvet, Ağustos 2017'de bir başka Avusturya ekibi LASK'ın yolunu tutmuştur. LASK'ta çıkmış olduğu 20 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan genç forvet, bir sonraki sene ise Almanya'nın yolunu tuttu. Magdeburg'da 5 maçta süre alan ve skor katkısı yapamamış olan Alman oyuncu son olarak ise Altach'a kiralandı.
Başarılı isim 17 gol, 2 asistlik Liefering macerası sonrasında en başarılı dönemini Altach'ta geçirmiş ve 34 maçta 16 gol, 10 asistle oynamıştır.
Ocak 2020 tarihinde döndüğü Salzburg'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle isminden söz ettiren yıldız forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro'dur. Red Bull Salzburg formasıyla çıkmış olduğu 58 maçta 24 gol, 15 asistle oynayan Berisha, Avusturya ekibinde 3 lig, 3 kupa şampiyonluğu yaşamıştır. 23 yaşında olan genç oyuncu, Almanya U21 Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu zaferini de kazanmıştır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" demişti! Karısı her şeyi itiraf etti

"Babam ve eşimi ilişkiye girerken bastım" demişti! Karısı her şeyi itiraf etti

Evli ve 5 çocuk babası adama kaçtı, sözleri pes dedirtti

Evli ve 5 çocuk babası adama kaçtı, sözleri pes dedirtti

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!

Gedson'da son dakika gelişmesi! Geliyor mu?

Gedson'da son dakika gelişmesi! Geliyor mu?

Barcelonalı yıldız Beşiktaş'a geliyor!

Barcelonalı yıldız Beşiktaş'a geliyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.