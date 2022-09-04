YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

04.09.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

MERSİN (AA) - Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, 12 ülkeden 314 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve MErsin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen turnuva, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde start aldı.

Büyükşehir belediye başkanı Vahap Seçer, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, müsabakalarda mücadele eden yerli ve yabancı sporculara başarı diledi.

Bu tür organizasyonların dünyaya barış mesajı verdiğini aktaran Seçer, turnuvanın kentin tanıtımına da katkı sağladığını söyledi.

- Tulay: "Tüm spor federasyonlarını açık ara geçmiş durumdayız"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, federasyon faaliyet programının yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Ülke genelinde resmi olarak 64 spor federasyonu olduğunu dile getiren Tulay, şöyle konuştu:

"Bakanlığın verilerine göre, bunların lisanlı sporcu sayısının toplamı 10 milyon civarında görünüyor. Türkiye Satranç Federasyonu olarak 1 milyondan fazla lisanslı sporcuyla, tüm spor federasyonlarını açık ara geçmiş durumdayız. Buna futbol da dahil. Bugün geldiğimiz noktada; çok çalışmanın, birlik olmanın, beraberce hareket etmenin, özellikle de ebeveynlerin satranç sporunu benimsemelerin çok önemli katkısı var."

Tulay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası'nın dünyadaki diğer organizasyonlara örnek olarak gösterildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Seçer ve Tulay, turnuvanın başlama hamlesini yaptı.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Kosova, Somali, Cezayir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına sporcuların mücadele ettiği organizasyonda 314 katılımcı yer aldı.

A ve B olmak üzere iki kategoride ve 9 tur halinde gerçekleştirilecek turnuvada başarılı olan sporculara toplam 101 bin 100 lira ödül dağıtılacak.

Organizasyon, 10 Eylül'de oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Satranç turnuva

Mersin Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:08
Öğle
12:46
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:31
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.