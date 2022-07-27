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Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

27.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Parçaların çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

MERSİN (AA) - Türkiye'de ilk kadın il belediye başkanı seçilen Müfide İlhan anısına Mersin sahiline yerleştirilen heykelin, baş ve el kısımları kırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında rutin kontroller yaptı.

Çalışma sırasında Kültür Park'ta yer alan Müfide İlhan heykelinin baş ve ellerinin kırılıp götürüldüğü fark edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen park sorumlusu ziraat yüksek mühendisi Kerem Açıkel, heykele daha önce de benzer saldırının yapıldığını belirterek, "Emniyete gerekli başvurularda bulunularak, hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatıldı. 2 Mart'ta da heykelin baş ve el kısımları çalınmış, hukuki süreç sonucu bunu yapan kişi yakalanmıştı." ifadesini kullandı.

Açıkel, Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı seçilen Müfide İlhan heykelinin restorasyonunun en kısa zamanda tamamlanacağını kaydetti.

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

- Parçaların çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

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Mersin sahil

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İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:53
İkindi
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Akşam
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