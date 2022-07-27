Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykelinin baş ve elleri kırıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen park sorumlusu ziraat yüksek mühendisi Kerem Açıkel, heykele daha önce de benzer saldırının yapıldığını belirterek, "Emniyete gerekli başvurularda bulunularak, hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatıldı. 2 Mart'ta da heykelin baş ve el kısımları çalınmış, hukuki süreç sonucu bunu yapan kişi yakalanmıştı." ifadesini kullandı.

- Parçaların çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu

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