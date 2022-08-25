Mahallenin kırsal kesiminde de yapılan aramalara vatandaşlar da katıldı.

Hüseyinler Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden bir gündür haber alınamayan Fatma Seyrek (56) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

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