Mersin'de her gün mahalleye gelen kargayı esnaf besliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde esnaf, her gün yanlarına gelen kargaya yiyecek vererek birlikte oyunlar oynuyor.

Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki işletme sahiplerinin belli aralıklarla yiyecek verdikleri karga kendilerine alıştı.

"Şakir" adı verilen karga, her gün ziyaret ettiği esnafın kahvaltısına misafir oluyor, kendisine verilen salam, peynir ve çerezi yiyor.

Esnaf, karnını doyurduktan sonra çalışanlarla oyun oynayan karga "Şakir"e özenle bakılıyor.

Otel çalışanı Keramet Uysal, AA muhabirine, karganın caddedeki tüm esnaf tarafından sevildiğini belirtti.

Karganın her gün yanlarına geldiğini söyleyen Uysal, "Her gün geliyor, esnafla oyun oynuyor. Biz de ona yiyecek hazırlıyoruz. Şakir, mahallenin sakinlerinden oldu. Günlük ziyaretini yapar, oyununu oynar, salamını, peynirini, çerezini yer ve gider." diye konuştu.