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Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

18.08.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinden bir kişinin, işçiyi kalp masajıyla hayata döndürmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 7. katından düşen 59 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle GMK Bulvarı'ndaki inşaatta çalışan M.S.T, binanın 7. katından dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinden bir kişinin, işçiyi kalp masajıyla hayata döndürmeye çalışması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen M.S.T'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

- Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinden bir kişinin, işçiyi kalp masajıyla hayata döndürmeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Mersin Mezitli cep telefonu İnşaat

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