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Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

16.09.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

MERSİN (AA) - Mersinli balıkçılar, bölgede 15 Eylül'de kalkan av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş, Erdemli ilçesindeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, Akdeniz'de sezon açılışının 15 Eylül'de başladığını söyledi.

Barınaktaki 65 balıkçı teknesinin "vira bismillah" diyerek ağlarını Akdeniz'e atacağını belirten Taş, "Beklentimiz yüksek. Rızkı veren Allah, bizde takip edeceğiz. Yeni sezonun bereketli olmasını, kazasız belasız geçmesini diliyorum." dedi.

Balıkçı Yalçın Sakın da ağları denizle buluşturacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Ağların balıkla dolması temennisinde bulunan Sakın, "İnşallah bol balık olur ve tüm insanların yüzü güler. Bol balık yakalarsak vatandaşa da ucuz balık yedirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Emre Balkış ise hazırlıkları tamamladıklarını, heyecanlı ve umutlu olduklarını kaydetti.

Törene katılanlar, dualar ederek yakınlarını denize uğurladı.

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

Mersinli balıkçılar "vira bismillah" dedi

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balık Balıkçı Mersin Erdemli

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