Merve Boluğur'un kayınvalidesi şaşkına çevirdi! 'Annesi olamaz, çok genç!'

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile sevgilisi DJ Mert Aydın, geçtiğimiz haftalarda görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Mert Aydın'la yaptığı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla 'kocam' hitabını kullanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla eşinin hastalandığını duyurdu.

"İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DEDİK"

Eşinin hasta yatağından selfie yapan Boluğur"İyi günde kötü günde dedik" ifadelerini kullandı.

Eşinin rahatsızlığıyla ilgili bilgi vermeyen Boluğur, art arda paylaşımlar yapmaya da devam etti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bir sonraki paylaşımda kayınvalidesine yer verdi.

Boluğur, söz konusu paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Kayınvalidem beni seviyor, bulmuş benim gibi çılgın gelini"

Boluğur'un kayınvalidesi sosyal medyada hızla yayılırken, çok sayıda 'Annesi olamaz, çok genç!' yorumları yapıldı.