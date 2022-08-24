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  4. Mesut Özil geri dönüyor! Bu haberi duyan taraftarlar sevinçten çıldırdı...

Mesut Özil geri dönüyor! Bu haberi duyan taraftarlar sevinçten çıldırdı...

24.08.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil yeni sezona özel hoca eşliğinde hazırlandı. Fenerbahçe'deki son döneminde de ilk 11'deki yerini kaybeden ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Özil'in tekrar 11'e geri döneceği ve Emre Belözoğlu'nun ona çok güvendiği öğrenildi.

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Başakşehir'de Mesut Özil müjdesi yaşanıyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra formsuz ve fiziği zayıf durumda olan Mesut Özil, özel hoca yardımıyla toparlandı ve formuna kavuştu. Bu olayın ardından Emre Belözoğlu yıldız futbolcuyu tekrar 11'e monte edecek.

ÇOK SIKI ÇALIŞMALAR YAPTI

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Sezon başında tatilini kısa kesip özel hocasıyla birlikte çalışmalara başlayan Mesut Özil, liglerin başlamasıyla birlikte takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeyi başaran tecrübeli oyuncu 11'e geri dönerek hayranlarını mutlu edecek.

ALANYASPOR MAÇINDA SAHADA

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Mesut Özil'in Alanyaspor maçında ilk 11 başlayacağı öğrenilmesinin ardından sosyal medyada Özil'in hayranları büyük mutluluk yaşadı.

MESUT ÖZİL FOTOĞRAFLARI (BAŞAKŞEHİR)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Mesut Özil
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