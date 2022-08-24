Mesut Özil geri dönüyor! Bu haberi duyan taraftarlar sevinçten çıldırdı...

Başakşehir'de Mesut Özil müjdesi yaşanıyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra formsuz ve fiziği zayıf durumda olan Mesut Özil, özel hoca yardımıyla toparlandı ve formuna kavuştu. Bu olayın ardından Emre Belözoğlu yıldız futbolcuyu tekrar 11'e monte edecek.

ÇOK SIKI ÇALIŞMALAR YAPTI

Sezon başında tatilini kısa kesip özel hocasıyla birlikte çalışmalara başlayan Mesut Özil, liglerin başlamasıyla birlikte takımla birlikte antrenmanlara katıldı. Emre Belözoğlu'nun gözüne girmeyi başaran tecrübeli oyuncu 11'e geri dönerek hayranlarını mutlu edecek.

ALANYASPOR MAÇINDA SAHADA

Mesut Özil'in Alanyaspor maçında ilk 11 başlayacağı öğrenilmesinin ardından sosyal medyada Özil'in hayranları büyük mutluluk yaşadı.