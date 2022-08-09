Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! Başakşehir sahadan 7-1'lik mağlubiyetle ayrıldı

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil, kondisyon kazanmak için büyük çaba gösteriyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul ekibiyle rezerv lig maçına çıkan Mesut Özil büyük bir şok yaşadı.

ŞOK SKOR! 7-1...

Başakşehir'in Kasımpaşa ile karşılaştığı Rezerv Lig maçında ilginç bir skor ortaya çıktı. Mesut Özil'in de 45 dakika sahada kaldığı mücadele Kasımpaşa'nın 7-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Başakşehir'in sahadan farklı mağlup ayrılması büyük eleştiri topladı. Kasımpaşa'da golleri atan isimler Ali Sühan Demirel (4), Oğuzhan Efe Yılmaz, Yasin Eratilla ve Yusuf İnci oldu. Başakşehir'in tek golü Muhammet Arslantaş'tan geldi.